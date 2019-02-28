Son Dakika Haberleri: Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın (3)

Yatak Fabrikasının Deposunda Yangın (3)

1 saat önce

Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Bursa'da bir yatak fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde sanayi tesislerinin bulunduğu bölgedeki fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri ilk olarak 4 araçla alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.

Yatakların bulunduğu depodaki yangını söndürme çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:07 Kaynak: AA

Bursa, İtfaiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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