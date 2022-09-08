YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ - Son Dakika
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YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ

08.09.2022 18:40

KİLİS'te bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KİLİS'te bir evin yatak odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Demirciler Mahallesi'nde Feyzullah Örs'e ait evin yatak odasında çıktı. Evden çıkan dumanı gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yatak odası ve evin büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YATAK ODASINDA ÇIKAN YANGIN EVİ KULLANILMAZ HALE GETİRDİ - Son Dakika

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