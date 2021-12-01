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Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi - Son Dakika

Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi

01.12.2021 11:08

Kayseri'de eşini ve arkadaşını yatak odasında basan Suriyeli Waaled Alsalmo'ya arkadaşını 10 kez bıçakladığı gerekçesiyle verilen 10 yıl 5 aylık hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

25 Ağustos 2019'da, Kocasinan ilçesinde meydana gelen olaya göre Suriye uyruklu eşi A.E.H. ve 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Zekeriye E., sabah evden ayrıldı. Eve erken dönen Zekeriye E., eşinin kapıyı geç açması ve üzerinde sadece iç çamaşırı ile ağır parfüm kokusu olmasından şüphelendi. Evi arayan Zekeriye E., yatak odasındaki kıyafet dolabını açtığında arkadaşı Suriye uyruklu Waaled Alsalmo ile karşılaştı. Alsalmo, yanındaki bıçağı çıkarıp, Zekeriye E.'yi bıçakladı. 6 bıçak darbesiyle yaralanan Zekeriye E., hastaneye kaldırıldı. Alsalmo ile A.E.H. ise kaçtı. Daha sonra yakalanan ikiliden Alsalmo, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"SANKİ BİRİ EVE GELMİŞ GİBİYDİ"

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yargılanan Waaled Alsalmo, geçen yıl 18 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, hakim karşısına çıkarıldı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanık Alsalmo, "Çok pişmanım. Babam ve 2 kardeşim Suriye'de bomba saldırısı sonrası öldü. Annem ve kardeşlerimle Türkiye'ye geldik. Aileme ben bakıyorum. Annem hasta. Adaletinize sığınıyorum" dedi. Zekeriye E. ise şikayetçi olduğunu belirterek, "Alışveriş yapmıştım. Bisikletle eve uğradım. Zile bastım. Kapıyı eşim A.E.H. açtı. İç çamaşırı vardı. Sanki biri eve gelmiş gibiydi. Şüphelendim. 'Neden bu haldesin' dedim. Banyo yapacağını söyledi. Sanki bir an önce evden gitmemi istiyor gibi davranıyordu. Evi aramaya başladım. Yatak odasındaki dolabı açınca bıçaklandım. Şikayetçiyim" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Waaled Alsalmo'ya 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 10 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 5 ay olmak üzere 10 yıl 5 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

HAKKINDAKİ KARAR VERİLDİ

Sanık avukatı, yerel mahkeme ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği karara itiraz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan itirazı karara bağladı. Ceza dairesi, sanığın mahkemeye dilekçe vererek temyiz başvurusundan vazgeçtiği gerekçesiyle sanık avukatının temyiz başvurusunun esastan reddine karar verip, davayı onadı.

Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Yatak odasında eşini iç çamaşırlı şekilde arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi

Yargıtay, Kayseri, Suriye, Ölü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi - Son Dakika


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