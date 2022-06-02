Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı

Pazaryeri Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.