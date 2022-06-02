Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı

02.06.2022 09:04
Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı

Muğla'da yatak odasına uyumaya geçen bir vatandaş karyolanın altından fırlayan 1 metrelik yılan sebebiyle büyük korku yaşadı. İhbar üzerine eve gelen itfaiye ekipleri, yılanı kontrol altına alarak doğaya bıraktı.

Pazaryeri Mahallesi'nde eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılanını fark eden ev sakinleri durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı. Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı. Ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi
Tam yatmaya hazırlanırken karyolanın altından zıplayan dev yılan nedeniyle şoka girdi
YORUMLAR
500
Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı Eve giren yılan yakalanarak doğaya salındı Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı Muğla'da çatı arasında mahsur kalan kedi yavruları kurtarıldı
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Muğla, Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı - Son Dakika


Son Dakika
09:08 Spor Toto 1.lig'de final karşılaşması! Süper Lig'e çıkacak son takım netleşecek
09:04 Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı
09:04 Barış Akarsu filminde başrolde yer alacaktı, verdiği yanıtlar ve tavrıyla rolünü kaybetti! Tepki çeken Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılık açıklaması...
08:59 Yanan teknenin içinde uyuyan karı-koca ölümden kıy payıyla döndü!
08:57 Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Akın Gürlek atandı
08:56 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın sorusuna yanıt geldi: Yarın erken seçimi ilan et, aynı gün adayımızı açıklayalım! Var mı sende o yürek?
08:51 Survivor All Star'a eleme heyecanı! Adaya veda eden isim Sema Aydemir oldu
08:18 Şiddetli yağış can aldı! Evde yaşanan göçük anne ve oğlunu hayattan kopardı
08:12 Uğur Dündar'a hakaret suçlamasıyla dava açıldı, mahkeme 11 ay 20 günlük hapis cezası verdi!
08:05 Erdoğan'ın imzasıyla 23 büyükelçi merkeze çekildi, 25 temsilciliğe büyükelçi atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 09:18:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yatak odasında korkudan donup kaldı! Karyolanın altından zıplayan dev yılan panik yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement