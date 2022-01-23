Yatak odasında uyudukları sırada ölümden döndüler! Dev kaya 30 metreden bomba gibi düştü - Son Dakika

Alanya ilçesi Güney Mahallesinde yaşayan Çetinkaya ailesi, yataklarından odalarının üzerine inen dev kaya ile uyandı. Engin Çetinkaya, ailecek uyudukları odaya heyelanla kayanın indiğini, canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Kayanın bulunduğu arazinin sahibini defalarca uyardığını belirten Engin Çetinkaya, kayanın 30 metreden evlerine indiğini söyledi. Kayanın eve düşme anı güvenlik kamerasına yansırken, 4 kişilik Çetinkaya ailesi şans eseri hayatta kaldı.

"YATTIĞIMIZ ODANIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ"

Kayanın uzun süredir tehlike arz ettiğini belirten Engin Çetinkaya, "Evimizin 30 metre yukarısı da bulunan kayanın altı boştu. Ama arazi sahibi uyarılarımıza rağmen önlem almadı. Yağmurla birlikte kaya evimizin hem de yattığımız odanın üzerine düştü. Pazar olması nedeniyle eşim Emine, oğlum Eray ve kızım Ecenaz uyuyorduk. Kaya düşünce gürültüye uyandık. Allaha şükürler olsun ki canımızı kurtardık. Evimiz kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.