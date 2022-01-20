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Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu - Son Dakika

Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu

20.01.2022 16:55

Kocaeli'de yaşayan Osman Karatoprak, evlerine hırsızlık amacıyla giren Murat Yırtar'ı bıçaklayarak öldürdü. Tutuklanan genç adam, "Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. Bana saldırınca, elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim" diyerek kendisini savundu.

14 Ocak sabahı Gölcük ilçesi Yeni Mahalle'deki apartmanın giriş katında meydana gelen olayda, tersane işçisi Osman Karatoprak (24), eve hırsızlık amacıyla giren Murat Yarar'ı (36) çıkan arbedede bıçakladı. Evden kaçan Yarar, yaklaşık 100 metre sonra yere yığıldı. Osman Karatoprak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Murat Yarar, yaşamını yitirdi. Yarar'ın hırsızlık suçundan sabıkasının olduğu belirlendi.

Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

"PANTOLUNU İNİK VAZİYETTE HALIYA İŞİYORDU"

Gözaltına alınan Osman Karatoprak, emniyetteki ifadesinde sabah kahvaltı yaptığını ve masayı toparladığı sırada yatak odasından sesler geldiğini belirterek, "Masada bulunan tavayı sol elime, bıçağı sağ elime alıp odadan çıktıktan sonra seslerin geldiği yatak odasına doğru yöneldim. Kapıyı açtığımda alt kısmında pantolonu inik vaziyette bir erkek şahsın halıya işediğini gördüm. Şahsı görünce birden korktum ve 'Sen kimsin' diye sordum. Pantolonunu çekti ve kemerini taktı. Bana da, 'Ne yapacaksın, elindeki bıçakla bana mı vuracaksın' diyerek sağ elini belinin arka kısmına doğru götürdü ve bulunduğu yerden üzerime doğru zıpladı. Bana saldırınca ben de korku ve panikle elimde bulunan tavayı bu şahsın omuz kısmına doğru vurmaya başladım ve yine elimde bulunan bıçağı şahsın kalça kısmına doğru sallayarak kendimden uzaklaştırmak istedim. Can havliyle ben bu şahsı yaralayıp yaralamadığımı bilmiyorum" dedi.

Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

Osman Karatoprak çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

"OĞLUM KENDİNİ SAVUNMASAYDI ÖLECEKTİ"

Osman Karatoprak'ın annesi Maşallah Karatoprak, oğlunun kendisini savunduğunu belirterek, "Karşı tarafa da Allah sabır versin. Oğlum kendini savunmasaydı ölecekti. Başkasının başına gelmesin. Diyecek bir şey yok. Acı çekiyorum, kendimi de karşı tarafın annesinin yerinde görüyorum, çocuğumu çocuğunun yerinde görüyorum. Ben de aynı acıyı yaşıyorum. Oğlumu ne olur serbest bırakın dedi.

Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

"ÖLDÜRMEYE NİYETLİ OLAN KİŞİ AMBULANSI ARAMAZ"

Ağabeyinin kendisini savunduğunu ve meşru müdafaa durumunun göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden Nazlıcan Karatoprak, "Benim ağabeyim normalde bir karıncayı dahi incitmez. Buraya çalışmak için geldi, ev tuttuk. Tek başına yaşıyordu. Öldürmeseydi belki öldürecekti ve öldürmeye de niyeti yoktu. Öldürmeye niyeti olan bir kişi ne ambulansı arar ne de ambulansa taşır. Ağabeyimin serbest kalmasını ve gerekli işlemlerin adaletli bir şekilde yapılmasını istiyorum. Haksız yere yatmasına kimsenin gönlü razı olmaz" diye konuştu.

Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu: Kapıyı açtığımda pantolonu inikti

"KENDİSİNİ SAVUNMA MAKSADIYLA YAPMIŞ"

Müvekkilinin kendisini savunmak amacıyla meşru müdafaa hakkını kullandığını belirten ve tutukluluk haline itiraz ettiklerini ifade eden Avukat Osman Özgeliş, "Osman Karatoprak hakkında Gölcük Sulh Ceza Hakimliği tarafından kasten adam öldürme suçuna istinaden verilen tutuklama kararına, müvekkil Osman Karatoprak'ın evinde gerçekleşen ve hırsızlık yapmak için evin kapısını kırarak giren maktulle müvekkilin karşılaşması neticesinde gerçekleşen eylemi, müvekkilimiz haksız saldırıyı engellemek, kendisini koruma içgüdüsü ve savunma maksadıyla yapmış. Yaralama ya da öldürme kastı kesinlikle bulunmadığından, ceza kanununda mevcut olan ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden olan meşru savunma ve zorunluluk hali ile sınırın aşılması müesseselerinin de göz önüne alınarak, tutuksuz yargılanması gerektiğine ilişkin itirazlarımız tarafımızca Gölcük Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne yapılmıştır" dedi.

YORUMLAR (1)
  • m.yener arıkan: işte adaletimizin geldiği nokta hırsızı koru mağdura ceza ver, dejavumu yoksa ben bunu daha öncede gördümmü :( Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Gölcük, Oğlum, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu - Son Dakika


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