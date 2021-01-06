Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi - Son Dakika

Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi

06.01.2021 10:21

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yatak sayısına ilişkin iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bin 8 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık.

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yatak sayısına ilişkin iddialara Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bin 8 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var" diyerek yanıt vermişti. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından hastanedeki hasta odaları görüntülendi.

Dünyayı etkisi altına alan covid-19 ile mücadele sürerken bu süreçte Türkiye'de birçok pandemi hastanesi vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mayıs'ta açılışı gerçekleştirilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi de salgına karşı önemli bir görev üstlenerek hastalara şifa olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yatak sayısıyla ilgili bazı iddialar ortaya atılırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddialara sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile cevap vermişti.

"HASTANELERİMİZİN HER BİRİNİ BİN 8 ODALI VE TEK YATAKLI OLARAK TESLİM ALDIK"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Prof. Dr. Murat Dilmener ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanelerimizin her birini 1008 odalı ve tek yataklı olarak teslim aldık. Bugüne kadar 235 bin hastamıza hizmet vermiştir. Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var. Milletimizin hizmetindeyiz" ifadelerini kullanmıştı. Bakan Koca'nın hasta yataklarıyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirttiği açıklamasının ardından hastanedeki hasta ve yoğun bakım odaları görüntülendi. Önlemlerin etkisiyle hastanedeki yatakların çoğunluğunun boş kaldığı, Covid-19 polikliniği önünde oluşan metrelerce test kuyruğundan da eser kalmadığı görüldü.

"BİN 8 YATAK KAPASİTELİ, BUNUN 432 TANESİ YOĞUN BAKIM"

Hastaneyle ilgili geçmişte bilgiler veren Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş, "Burası 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Toplam bin 8 yatak kapasiteli, bunun 432 tanesi yoğun bakım, 576 tanesi servis hastası için. Tabi biz arz ve talebe göre bazı düzenlemeler yaparak yataklarda oynamalar yaptık. Bin 8 yataklı bir hastaneyi çevirmek kolay değil. Gerek ekipman, gerekse uzmanlaşmış iş gücü çok önemli. Bu hastanelere pandemi hastanesi dememek lazım. Bunlara acil durum hastanesi demeliyiz. Depreme de, karşılaşılabilecek her türlü afete de hazırlık için yapıldı. Bin 8 yatak, 432'si yoğun bakım yatağı ciddi bir oran" ifadelerini kullanmıştı.

Hastaneye Covid-19 testi yaptırmaya gelen vatandaşlardan Esranur Kocabaş, "Bugün burası çok sakin herkes buraya gelip güvenle testini yaptırabilir. İnsanlarda aşının gelmesinin rahatlığı olabilir. Ülkemiz sağlık açısından gerekli önlemleri almış bulunmakta. Sağlık çalışanlarımızın hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Yataklarımızın boşalması yapılan aşı çalışmaları, sağlık çalışmaları ve bilinçli insanların etkisiyle diye düşünüyorum" dedi.

(İHA)

Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi
Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Bakan, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yatak sayısı iddialarına Bakan Koca cevap vermişti: Hasta odaları ve yataklar görüntülendi - Son Dakika


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