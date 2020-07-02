Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı - Son Dakika

Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki yatak yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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