Yatak yüklü kamyon, alev alev yandı - Son Dakika

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, seyir halindeki yatak yüklü kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, kamyon, kullanılamaz hale geldi.

Siteler bölgesinde, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen yatak yüklü kamyonun motor bölümü, seyir halindeyken alev aldı. Yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak, kendisini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonu tamamen sardı. Çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevleri, ihbarla gelen itfaiye ekipleri söndürdü. Yanan kamyon, kullanılamaz hale geldi.