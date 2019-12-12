Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika

Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı

6 saat önce

Adana'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı, System.String[]

Adana'da bir kamyonetin kasasındaki yatakların içine gizlenmiş 15 bin 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçerilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri Mardin'den yola çıkan ve Mersin'e yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara taşıdığı tespit edilen kamyoneti Adana'da durdurdu. Güvenlik güçlerinin araçta yaptığı arama sonucu kamyonetin kasasındaki yazakların içine gizlenmiş 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kamyonette bulunan A.Ç. ve E.C.M. gözaltına alınarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Varis ameliyatı oldu, fil hastası çıktı: Hayatım mahvoldu Sigara tiryakilerini üzecek iddia: 5 Ocak'ta büyük zam gelecek Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı

Son Dakika Haberleri
17:12 Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
17:12 Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kapan, yılın fotoğraflarını oyladı - Son Dakika
17:12 Gaziantep deniz su'nun ameliyatta ölümünde ihmal iddiası-1 - Son Dakika
17:12 Tezgahı çalınan engelli simitçiye, yardım eli - Son Dakika
17:12 Aziziye Belediyesinde halk günü toplantısı yapıldı - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:16:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatakların içinden 15 bin 490 gümrük kaçağı sigara çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]