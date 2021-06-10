Yatakta uyuyan eşini ve görümcesini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu! - Son Dakika

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Osmaniye'nin merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde yaşanan olayda; Gülten Usta, kocası Süleyman Usta (27) ve görümcesi Ela Usta'yı (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren Gülten Usta'yı gözaltına aldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gülten Usta, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. İfadesinde, 9 yıllık eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını öne süren Usta, görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.