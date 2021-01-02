Yataktaki şıklık... - Son Dakika

Yataktaki şıklık...

02.01.2021 07:33
Yataktaki şıklık..., System.String[]

Bu saten pijama sayesinde, sanal toplantılarda üstünüzü değiştirmeye bile gerek duymayacaksınız. H&M, 179 liraTamamen karanlıkta uyumak için uyku bantları kurtarıcı. Bu ipek model, romantik tasarımıyla cezbediyor.

Bu saten pijama sayesinde, sanal toplantılarda üstünüzü değiştirmeye bile gerek duymayacaksınız. H&M, 179 lira

Tamamen karanlıkta uyumak için uyku bantları kurtarıcı. Bu ipek model, romantik tasarımıyla cezbediyor. House of Silk, 59.90 lira

Hem sevimli hem de çok rahat görünen bu takım, uyurken önceliği konfor olanlar için... Trendyolmilla, 59.90 lira

Kışın polar sabahlıkların verdiği sıcacık hissiyat bir başka oluyor. Soğuk gecelerde uyurken de giyebilirsiniz. Oysho, 179.95 lira

Gömlek-elbise şeklinde tasarlanmış bu gecelik, ekose deseni ve rengiyle sezon trendlerine gönderme yapıyor. Penti, 50.99 lira

Neredeyse elbise olarak tercih edilecek kadar gösterişli siyah saten bir gecelik. Uyurken giyilecek şık parçalardan biri. Marks & Spencer, 199.99 lira

Konforlu pijamalara eşlik edecek bu pofuduk modeli, çorapsız uyuyamayanlar için seçtik. Katia & Bony, 49.90 lira

Organik pamuktan üretilen bu şortlu pijama takımı sade bir şıklık sunuyor. Koton, üst 34.99, alt 34.99 lira

Yataktaki şıklık...

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yataktaki şıklık... - Son Dakika Magazin


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