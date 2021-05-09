Yataktan düşen yaşlı adam ağır yaralandı - Son Dakika

Samsun'da yataktan düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, çilingir yardımıyla kapısının açılması sonucu ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 76 yaşındaki Ömer T., yatağından düşerek yaralandı. Olduğu yerde kalan yaşlı adam feryat ederek komşulardan yardım istedi. Kapıya dayanan komşular zili çalmasına rağmen bulunduğu yerden kalkamayan Ömer T. kalkamadığını ve kapıyı açamayacağını söyledi. Olay polise haber verildi. Polis, çilingir yardımıyla evin kapısını açtırdı ve yaşlı adamı yaralı halde buldu. Yaşlı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı, Ömer T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - SAMSUN