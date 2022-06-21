Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu

21.06.2022 12:52

- Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu Kocaeli'de yatağından düşerek yerinden kalkamayan 77 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

- Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu

KOCAELİ - Kocaeli'de yatağından düşerek yerinden kalkamayan 77 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Avni Ö.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Avni Ö.'nün 5. katta bulunan evine merdivenli araç yardımıyla balkondan girdi. Yaşlı adamı yatağından düşmüş vaziyette bulunan ekipler, Avni Ö.'yü evden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Avni Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Avni Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu - Son Dakika
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