- Yataktan düşüp yerden kalkamayan yaşlı adamın yardımına ekipler koştu

Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 77 yaşındaki Avni Ö.'den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Avni Ö.'nün 5. katta bulunan evine merdivenli araç yardımıyla balkondan girdi. Yaşlı adamı yatağından düşmüş vaziyette bulunan ekipler, Avni Ö.'yü evden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Avni Ö., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

KOCAELİ - Kocaeli 'de yatağından düşerek yerinden kalkamayan 77 yaşındaki vatandaş, itfaiye ve polis ekipleri tarafından evden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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