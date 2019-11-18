Yatalak eşine türküleriyle şifa oluyor

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Mehmet Sürer'e (35), eşi Emine Sürer (27) söylediği türkülerle şifa veriyor. Emine Sürer'in yatağının başucunda yüzüne bakarak türkü söylediğinde felçli Mehmet Sürer'in yüz mimiklerine yansıyan mutluluk ifadesi, görenlerin gözlerini yaşarttı. Eşi yatağa bağımlı hale geldikten sonra 4 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, Ben ona türkü okuyunca çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülüyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum dedi. Sürer, yetkililere yardım çağrısında bulundu.

DHA'nın geçen Ekim ayında hayat hikayesini haberleştirdiği Mehmet Sürer, geçen yıl Ağustos'ta tatil için Diyarbakır'a giden ailesini geri getirmek amacıyla İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne doğru yola çıktı. Kapılar Caddesi'nde yürürken ters yönden gelen bir motosikletin çarpması üzerine yere düşüp kafasını çarpan Sürer, çevresindekilere Bir şeyim yok deyip otogara gitti ve Diyarbakır'a gitmek üzere otobüse bindi. Manisa'nın Salihli ilçesinde fenalaşan Sürer, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle otobüsten ambulansa alınarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, Manisa Celal Bayar Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, bilinci kapalı şekilde yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan Sürer, uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti, elleri ve ayaklarında da bükülmeler meydana geldi. Tedavisinin ardından taburcu edilen ve yatağa mahkum olarak yaşamaya başlayan Sürer'e yüzde 100 engelli raporu verildi. Özel bir tekstil firmasında çalışırken bu süre içinde malulen emekli olan Sürer, midesine takılan tüp yardımıyla, mamayla beslenmeye başladı. Kendisine söylenenleri anlayan Sürer, sadece gözleriyle iletişim kurabiliyor. Eşi Emine Sürer, çaresizliklerine çözüm bulunmasını isteyerek, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne yardım çağrısında bulundu. Sürer, eşine çarpan kişinin de hala bulunamadığını söyledi. Esma, İslam (8) ve 1,5 yaşındaki ikiz kız çocukları Melisa ve Esila'ya hem annelik hem de babalık yapmaya başlayan Emine Sürer, eşine çarpan sürücünün bulunması için yetkililerden yardım istedi. Emine Sürer, Eşimin ayağa kalkmasını istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum, lütfen eşimin ayağa kalkması için bana yardım edin. 4 çocuğumla beraber mücadele veriyorum dedi.

Eşinin yatağının başucuna oturup, gözlerinin içine bakarak ona Kürtçe türküler okuyan Emine Sürer'in bu anları, kızı Esma tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Emine Sürer'in, sözleri Kürtçe olan 'Çavreşamın' adlı aşk türküsünü okurken Mehmet Sürer'in hissettiği mutluluk, gözlerine ve yüz mimiklerine yansıdı. Sürer, Ben ona türkü okurken çok mutlu oluyor, gözlerinin içi gülmeye başlıyor. O mutlu olunca, ben de mutlu oluyorum dedi.

SÖZLERİ KENDİ DURUMUNU ANLATIYOR

Sürer'in okuduğu türkünün sözleri ise şöyle;

Kara gözlüm gel yanıma

Hastayım sensin sebebim

Kara gözlüm gel yanıma

Halsizim sensin sebebim

Çok narin güzelsin bu gönlün içinde

Dermansız bir yarasın bu canda

Kara gözlüm gel yanıma

Hastayım sensin sebebim

Kara gözlüm gel yanıma

Halsizim sensin sebebim

Senin adını kendi kanımla yazdım bu gönüle

Bir defalık sözle değil

Kara gözlüm

Kara gözlüm gel yanıma

Hastayım sensin sebebim

Kara gözlüm gel yanıma

Halsizim sensin sebebim