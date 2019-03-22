Yatalak Eşinin Bakımını Üstlendi

Osmaniye'de 70 yaşındaki Celal Kara, 5 sene önce beynine pıhtı atması sonucu yatalak kalan 47 yıllık eşi Fatma Kara'ya çocuk gibi bakıyor.

Osmaniye'de 70 yaşındaki Celal Kara, 5 sene önce beynine pıhtı atması sonucu yatalak kalan 47 yıllık eşi Fatma Kara'ya çocuk gibi bakıyor.



Kalp kapakçıklarından ameliyat olan 72 yaşındaki Fatma Kara, ameliyattan yaklaşık bir ay sonra kötüleşmeye başladı. Vücudunun sol tarafı tutmamaya başlayan Kara'nın yapılan muayenesinde beyindeki damarlardan birine pıhtı attığı belirlendi.



Günden güne kötüleşen Kara, tamamen hareket edemez ve yatağa bağımlı hale geldi. Sadece göz kapaklarını oynatabilen Kara'nın beslenmesinden temizliğine kadar tüm ihtiyaçlarını 47 yıllık eşi Celal Kara yapıyor. Burundan hortum yoluyla beslenebilen eşini şırıngayla besleyen Kara, ilaçları da havanda toz haline getirip sulandırarak yine aynı yolla veriyor.



Üç kızları da evli olan çiftin çocukları da haftada bir gelip, babalarına yardım ediyor.



Kara, eşine bakmaktan hiç gocunmadığını ve yorulmadığını belirtti.



Bu iş için Allah'ın kendisine sabır da güç de verdiğini ifade eden Kara, "Yıllarca beraber yaşamışız, aza çoğa beraber kanaat etmişiz. Tabi ki bakacağım. Her şeyden önce insanız. İyi günde kötü günde annen de baban da eşin de çocuğun da olsa bakmamız gerek. Yardımı Allah'tan istemek gerek. Emin olun sabrını veriyor." diye konuştu.

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