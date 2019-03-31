Yatalak Hasta Evde Bakım Hizmeti Ambulansında Oy Kullandı

Yatalak hasta evde bakım hizmeti ambulansında oy kullandıMARDİN - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesinde, yatalak hasta evde bakım ambulansı ile evinden alınarak, oy kullanacağı okula getirildi.

Yatalak hasta evde bakım hizmeti ambulansında oy kullandı



MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu Mahallesinde, yatalak hasta evde bakım ambulansı ile evinden alınarak, oy kullanacağı okula getirildi. Burada bakıcısı yardımı ile ambulans içinde sandık başkanı nezaretinde oyunu kullanan yatalak hasta doktor ve sağlık personeli yardımı ile tekrar evine götürüldü.

Çavuşlu Mahallesinde bulunan yatalak hasta, Şükrü Özgün evde bakım hizmeti ambulansı ile doktor ve sağlık personeli eşliğinde oy kullanacağı okula götürüldü. Burada sandık başkanı nezaretinde oyunu kullanan yatalak hasta evde bakım ambulansı ile tekrar evine götürüldü.

Bakıcısı Hafize Özgün, "Teşekkür ederiz, evde bakım aracı geldi aldı. Oy kullanmak için Allah razı olsun devletimizden sağlık ekiplerinden de" dedi.

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