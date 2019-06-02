Son Dakika Haberleri: Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı
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Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı

1 saat önce

Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı -Böyle eziyet görülmediBURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle elektrik ve suyu kesilen binada yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç hasta kadın mahsur kaldı.

Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı
-Böyle eziyet görülmedi
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde riskli yapı olduğu gerekçesiyle elektrik ve suyu kesilen binada yaşayan 83 yaşındaki bakıma muhtaç hasta kadın mahsur kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi'ndeki bir binanın riskli olduğu gerekçesiyle elektrik, su ve doğalgazı kesildi. Binada bakıma muhtaç ve hasta olan Emine Rençberoğlu isimli bir kadının bulunması da, konuya tepkileri beraberinde getirdi. Binanın arka bölümde bulunan bir dükkan sahibi ile yaşanan problem sonrasında, bina ile alakalı özel bir firmaya inceleme yaptırıldı. Yapılan incelemede, mevcut binanın riskli olduğu raporlandı. Mülkiyet sahipleri ise rapora itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdılar. Mahkeme devam ederken, rapor öne sürülerek mevcut binanın elektrik, su ve doğal gaz abonelikleri iptal edildi. Bayram üzeri elektriksiz ve susuz kaldılar
Binanın alt katındaki dairede ikamet eden 83 yaşındaki hasta ve bakıma muhtaç Emine Rençberoğlu elektrik, su ve doğal gazın kesilmesinin ardından evinde adeta mahsur kaldı. Bu olayın yaşlı kadının bakımında önemli sorun oluşturduğunu belirten oğlu Osman Rençberoğlu, nereye başvurduysak bir sonuç alamadık. Bayram öncesi taşınma ve nakliye gibi imkanımız yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.
Aile bireyleri, "Ramazan ayında bayram öncesi yapılan uygulamanın vicdansızlık olduğunu" dile getirirken, mahkemesi devam eden bir olayda kurumların yaptığı davranışı da ahlaki bulmadıklarını sözlerine eklediler. Aile bireyleri, konunun çözüme kavuşturulmasını da yetkililerden talep ettiler.
Yatalak hasta kadın elektrik, su ve doğal gazı kesilen evinde mahsur kaldı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:28 Kaynak: İHA
Gemlik, 3. Sayfa
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