Yatalak hastalar, havalı yataklarla konfora kavuşuyor - Son Dakika
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Yatalak hastalar, havalı yataklarla konfora kavuşuyor

6 saat önce

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yatalak hastalara dağıtılan kumandalı hasta karyolası ve havalı yataklar, hastaların yaşam kalitesini arttırırken hasta yakınlarının da işini kolaylaştırıyor.

Yatalak hastalar, havalı yataklarla konfora kavuşuyor, System.String[]

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yatalak hastalara dağıtılan kumandalı hasta karyolası ve havalı yataklar, hastaların yaşam kalitesini arttırırken hasta yakınlarının da işini kolaylaştırıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yatalak hastaların evde tedavisini kolaylaştırmak amacıyla motorlu kumandalı hasta karyolası ve havalı yatak dağıtma hizmetine devam ediliyor.

Ortopedik motorlu yatak dağıtımı, bu hafta itibarıyla Hacılar ilçesinde başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Mustafa Karaağaç, evde sağlık hizmetleri biriminin 17 hekim, 47 sağlık personeli ve 20 aktif ekiple hizmet verdiğini belirtti.

2010 yılından bu yana evde sağlık hizmetleri kapsamında yaklaşık 29 bin 700 hastaya hizmet verdiklerini anlatan Karaağaç, şunları kaydetti:

"Vermiş olduğumuz hizmetler kapsamında hastaların yatmasına bağlı olarak oluşan yatak yara bakımları, sonda değişimleri, beslenme takviyeleri, mama takviyeleri, enjeksiyon pansuman işlemleri yapılmıştır. Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde şu ana kadar 302 hastamıza karyola dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. Bugün Hacılar ilçemizde tespit ettiğimiz 14 yatalak hastamızdan biri olan Hasan Doğan isimli hastamızın karyola hizmetini ayaklarına getirdik. Bu hizmet ile hastamızda yatak yarası açılması, akciğer enfeksiyonu gerçekleşmesinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz."

Hasta Hasan Doğan'ın eşi Hörmet Doğan ise yatağa bağlı eşine 14 yıldır baktığını, karyolaya kavuştukları için de mutlu olduklarını aktardı.

Doğan, bu hizmeti veren İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürlüğü, Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:22 Kaynak: AA
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