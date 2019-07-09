Son Dakika Haberleri: Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola
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Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola

57 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yatalak hastalar için otomatik hasta karyolası yardımında bulunduKocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Yatalak hastalara ücretsiz elektrikli karyola, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi yatalak hastalar için otomatik hasta karyolası yardımında bulundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Büyükşehir, bu doğrultuda yatalak, sürekli olarak yatması gereken hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rahat edebilmesi için otomatik hasta karyolası yardımında bulundu. Kocaeli il sınırlarında yaşayan yatağa bağımlı vatandaşlar hastaneden aldıkları rapor doğrultusunda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvurarak elektrikli hasta karyolası alabiliyor. Hastaya bakan yakınları için de büyük kolaylık sağlayan elektrikli hasta karyolası, yapılan incelemelerin sonucunda doktor raporuyla veriliyor.

Elektrikli hasta karyolası, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Evde Bakım birimi tarafından ilgili hastanın durumu incelenerek rapor düzenliyor. Düzenlenen raporlar, ilgili doktor ve yetkililer tarafından onaylandıktan sonra elektrikli hasta karyolası vatandaşın hizmetine sunuluyor. Bu kapsamda 2019 yılında hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara 758 elektrikli hasta karyolası verildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel
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