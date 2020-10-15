Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak - Son Dakika

Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak

15.10.2020 11:56

Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak Denizli'de bir firma tarafından omurilik felçlileri ve yatalak hastaların vücutlarında yatmaya bağlı oluşan vücut yaralarını önleyecek kumaş ve ürünler geliştirildi.

Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak

DENİZLİ - Denizli'de bir firma tarafından omurilik felçlileri ve yatalak hastaların vücutlarında yatmaya bağlı oluşan vücut yaralarını önleyecek kumaş ve ürünler geliştirildi.

Türkiye Omurilik Felçliler Derneği, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa dört yılda hazırlanan ve özel geliştirilmiş ipliklerle üretilen kumaş ile hazırlanan projeye TUBİTAK'ta destek verdi. Türkiye'de ilk kez üretilen kumaşla yatalak felçli hastalarda sık görülen bası yaralarını ortadan kaldırmak için 107 hasta üzerinde deneme yapıldı. Çalışmalarda olumlu sonuç alınmasıyla birlikte tıbbı kumaşlar üzerine farklı çalışmaları bulunan bir tekstil firması tarafından özel kumaştan minder, bokser, topuk ve dirsek koruyucu üretimine başlandı. Tekstil firmasının Ar-Ge ve Üretim Planlama Sorumlusu Ali Taner Özyurt, kumaşın yatalak hastaların en büyük sıkıntılarını ortadan kaldırdığını söyledi. Özel kumaştan aşırı terleme rahatsızlığı olanların da rahatlıkla kullanabileceği koruyucu dirsek, topuk, bokser ve minderden oluşan set hazırladıklarını anlatan üretim ve Ar-Ge sorumlusu Özyurt, "Uzun süreli yatan hastalarda hareketsizlikten dolayı bası yaraları oluşmaktadır. Bası yaraları eklemler gibi kemiğin deriye yakın olduğu yerlerde görünür. Bası yaralarını önlemenin en iyi yolu uygun ortam sağlamaktır. Uygun ortam derinin kuru kaldığı, nemin deri üzerinden uzaklaştığı, deri yüzeyinde sürtünmenin azaldığı ve vücut dengesinin düzenli dağıtıldığı durumlardır. Hazırlayıp üzerinde dört yıl çalıştıktan sonra ortaya çıkarttığımız kumaşımızla ısı iletimini yüksek tutarak nem taşıma yeteneği olan yeni bir ham madde kullanarak, hasta konforunun iyileştirilmesi, terlemenin engellenerek seri ve kumaş arasındaki sürtünmeyi azalttık böylece bası yaralarının da önüne geçmiş olduk" dedi.

Yastık kılıfı çarşafta üretiliyor

Özel kumaştan yastık kılıfı ve hasta yatak çarşafı üretiminin de yapıldığına dikkat çeken Özyurt, "Bası yarasının ortaya çıkmasının iki önemli sebebinden biri; hastanın sürekli aynı şekilde yatması ve bu basının oluştuğu yerde nem ile birlikte tahrişin başlamasıdır. İkinci önemli etken ise, hastayı hareket ettirmeye çalışırken vücutta oluşan sürtünmeden dolayı, hassas bası bölgelerinde oluşan çiziklerdir. Her ikisinin ardı ardına meydana gelmesi ile bası yaraları oluşmaktadır. Ürettiğimiz kumaşla bası yaralarının yayılmasını engelledik. Kumaşımız pamuktan iki kat daha fazla nem emme ve yüksek nefes alabilirliği sayesinde hızla teri uzaklaştırma özelliğine sahip. Pamuklu koruyucu ürünlere göre iki kat daha fazla ısı emilimine ve pamuklu tabakalara göre yüzde 30 daha yüksek su buharı geçirgenliğine sahip. Özel kumaşımızı kullanarak farklı sağlık ürünleri geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(HD-FP-MB-Y)

Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak
Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak
Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak
Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Türkiye, Denizli, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yatalak hastaların vücutları artık yara olmayacak - Son Dakika

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