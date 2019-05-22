Son Dakika Haberleri: Yatalak Hastanın Maaşını Almak İsteyen 2 Dolandırıcı Tutuklandı

Yatalak Hastanın Maaşını Almak İsteyen 2 Dolandırıcı Tutuklandı

11 saat önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül'ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı.

Yatalak Hastanın Maaşını Almak İsteyen 2 Dolandırıcı Tutuklandı, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan yatalak hasta İlyas Birgül'ün (47), devletten aldığı hasta maaşını almak isteyen 2 dolandırıcı, yaşlı kadının 5 bin lirasını aldı. İkinci seferde 17 bin lira daha isteyen dolandırıcılar, polis tarafından yakalandı.

Edremit ilçesinde yatalak hasta olan İlyas Birgül'ün evine giden, İ.K., kendisini Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) görevlisi olarak tanıttı. Birgül'e giderek devlet tarafından ona bağlanan maaşın usulsüz olduğunu iddia ederek, devlet adına tahsil etmesi gerektiğini söyleyen dolandırıcı İ.K., Birgül'den ilk seferinde 5 bin lira aldı. İkincisinde ise Birgül'ün bu zamana kadar yatan toplam 17 bin Türk Lirası'nı iade edilmesi gerektiğini söyledi. Paranın hazırlanmasını isteyen dolandırıcılık şüphelisi İ.K., yarın geleceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Durumdan şüphelenen İlyas Birgül dolandırıldığını anlayarak polise haber verdi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan takip sonucunda İ.K.'nin eve yeniden gelmesi üzerine dolandırıcıya suçüstü yaparak yakaladı. Polis ayrıca İ.K.'nin sokak girişinde indirdiği diğer şüpheli E.C.'yi de (49) yaya olarak takip ederek Faruk Serpil Parkı içerisinde gözaltına aldı.

Ortak çalıştıkları ileri sürülen İ.K. ve E.C. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:24 Kaynak: DHA
Polis, Edremit, Balıkesir, Güncel
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