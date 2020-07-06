Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak - Son Dakika

Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak

Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatakVAN'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Kutbettin Ergül'e (65) Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca motorlu ve kumandalı yatak alındı.

Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak

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VAN'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Kutbettin Ergül'e (65) Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca motorlu ve kumandalı yatak alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk, 33 torun sahibi Kutbettin Ergül, 6 yıl önce beyin damarındaki tıkanıklıktan dolayı felç geçirince yatağa mahkum kaldı. Alzheimer hastalığı da bulunan Ergül'ün çocukları, maddi durumlarının kötü olması nedeniyle babaları için istediği zaman hareket ettirebileceği bir yatak alamayınca Erciş Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile motorlu ve kumandalı bir yatak alınarak Ergül'e hediye edildi. Yeni yatağında rahat eden Ergül'ün yakınları yetkililere teşekkür etti.

Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak - Son Dakika
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