Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak
Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatakVAN'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Kutbettin Ergül'e (65) Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca motorlu ve kumandalı yatak alındı.
Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak
VAN'ın Erciş ilçesinde 6 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşayan Kutbettin Ergül'e (65) Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca motorlu ve kumandalı yatak alındı.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde yaşayan 11 çocuk, 33 torun sahibi Kutbettin Ergül, 6 yıl önce beyin damarındaki tıkanıklıktan dolayı felç geçirince yatağa mahkum kaldı. Alzheimer hastalığı da bulunan Ergül'ün çocukları, maddi durumlarının kötü olması nedeniyle babaları için istediği zaman hareket ettirebileceği bir yatak alamayınca Erciş Kaymakamlığı'nı arayarak yardım istedi. Bunun üzerine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile motorlu ve kumandalı bir yatak alınarak Ergül'e hediye edildi. Yeni yatağında rahat eden Ergül'ün yakınları yetkililere teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:51 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak - Son Dakika
Son Dakika 17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:10 Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 10:39 İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor