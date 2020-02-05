Yatalak kadının tekerlekli sandalye hayalini Karabük Belediyesi gerçekleştirdi - Son Dakika

Karabük Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi, 80 yaşındaki Halise Soylu'nun tekerlekli sandalye hayalini gerçekleştirdi.

Ekibin öncülüğünde başlatılan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker ve Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin eşi Emine Vergili'nin de katkı sağladığı kampanya çerçevesinde alınan tekerlekli sandalye, yatağa bağımlı Soylu'ya teslim edildi.

Berker, teslim sırasında yaptığı konuşmada, "Hasta bakım hemşiremiz Aslı Özdemir, Halise teyzenin böyle bir ihtiyacı ve hayali olduğunu öğrenmişti, yardımcı oldu. Sağ olsun hayırseverlerimiz de kendisine destek verdi. Teyzemizi mutlu görmek bizi de mutlu ediyor." dedi.

Aslı Özdemir de "Bir insanın en büyük zenginliği, bu dünyada yaptığı iyilikleridir. Halise teyzemiz bize '20 yıllık bir hayalimi gerçekleştirmek istiyorum.' dedi. Biz de hayırseverlerimizle iletişime geçerek onun hayalini gerçekleştirdik, onlara çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

20 yıllık hayalinin gerçekleştiğini dile getiren Halise Soylu ise "Başkanımızdan ve yavrularımızdan Allah razı olsun, bizlere çok güzel hizmet veriyorlar, bizlerle çok yakından ilgileniyorlar, ne desem az, Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.