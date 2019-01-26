Yatalak Olan Hasta Yanarak Can Verdi
40 dakika önce
Yatalak olan hasta yanarak can verdiBURSA - Bursa'da meydana gelen yangında yatalak olan hasta yanarak can verirken, 2 kişide yaralandı.
Yatalak olan hasta yanarak can verdi
BURSA - Bursa
'da meydana gelen yangında yatalak olan hasta yanarak can verirken, 2 kişide yaralandı.
Yangın, Bursa'nın İnegöl
ilçesi Ortaköy
Mahallesi'nde saat sabaha karşı meydana geldi. Kabakçı ailesine ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden Z. Kabakçı (40), A. Kabakçı ve E. Kabakçı (16), yanan evin penceresinden atlayarak dışarı çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye araçları çıkan yangının 1 saatlik çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Evin içinde yapılan incelemede hastalığı sebebiyle yatalak olan Kazım Kabakçı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Kabakçı'nın cenazesi İnegöl Devlet Hastanesi
morguna kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:19 Kaynak: İHA
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