YATALAK YAŞLI KADIN, YANGINDA ÖLDÜ - Son Dakika
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YATALAK YAŞLI KADIN, YANGINDA ÖLDÜ

14.09.2022 10:36

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Işıklar Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Zeliha Altunay (90) yaşamını yitirdi.

TRABZON'un Akçaabat ilçesi Işıklar Yaylası'nda tek katlı evde çıkan yangında yatalak hasta Zeliha Altunay (90) yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Işıklar Yaylası'nda dün aile fertlerinin bulunmadığı ve yatalak hasta olan Zeliha Altunay'ın kaldığı, tek katlı evde önceki gün bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, ihbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerce içeride yapılan incelemede Zeliha Altunay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Altunay'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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