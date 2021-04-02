Son dakika gündem: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı - Son Dakika

Son dakika gündem: Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı
02.04.2021 13:18
Son dakika haberi: Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Fethiye- Antalya kara yolunda plakasız motosikletin sürücüsünün tehlikeli hareketler sergilediğini fark eden başka bir sürücü, bu anları cep telefonunun kamerasıyla kaydetti.
Kayıtlarda motosikleti üzerine uzanarak tek elle kullanan sürücünün trafikte şerit değiştirerek ilerlediği ve diğer elinin boşta olduğu görülüyor.
Görüntünün sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.
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