Son Dakika Haberleri: Yataş Grup net kârını yüzde 64 artırdı
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Yataş Grup net kârını yüzde 64 artırdı

36 dakika önce

Yataş Grup'un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,64 artarak 42,23 milyon TL oldu.

Yataş Grup net kârını yüzde 64 artırdı, System.String[]
Yataş Grup'un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,64 artarak 42,23 milyon TL oldu.
Yataş, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:44 
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