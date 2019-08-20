Yataş Grup net kârını yüzde 64 artırdı
36 dakika önce
Yataş Grup'un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,64 artarak 42,23 milyon TL oldu.
Yataş
Grup'un net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64,64 artarak 42,23 milyon TL oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:44
Evlenen kardeşine 50 bin TL'lik telefon taktı Bazı ev sahipleri ve müteahhitler faiz indirimini fırsat bilip yine zam yaptılar Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı