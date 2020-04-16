Yataş Grup'tan 500 bin maske üretim hedefi - Son Dakika

Mobilya ve yatak sektörü şirketlerinden Yataş Grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, belirli kurumlara destek olmak, çalışanlarının ve iş ortaklarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla koruyucu maske üretimine başladı.

Yataş Grup açıklamasına göre, grup, maske üretimi için belirli üretim hatlarında makine uyarlama çalışması gerçekleştirdi. Buna göre grup, günlük 20 bin adet hedefiyle ilk aşamada 500 bin maske üretecek.

Yataş Grup, daha önce de "Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek vermiş, sağlık çalışanlarının hastanelerde dinlenebilmesi amacıyla 6 hastaneye koltuk, artan temizlik ihtiyaçları sebebiyle çarşaf ve yastık gönderileri yapmış, ihtiyaç halinde de destek olmaya devam edeceğini bildirmişti.