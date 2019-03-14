Son Dakika Haberleri: Yataş Grup’un 2018’de 75,6 milyon TL kâr etti

Yataş Grup’un 2018’de 75,6 milyon TL kâr etti

2 saat önce

Yurt içi ve yurtdışındaki yatırımlarla büyümesini sürdüren Yataş Grup, 2018 yıllık bilanço rakamlarını açıkladı.

Yataş Grup’un 2018’de 75,6 milyon TL kâr etti, System.String[]
Yurt içi ve yurtdışındaki yatırımlarla büyümesini sürdüren Yataş Grup, 2018 yıllık bilanço rakamlarını açıkladı. 2018 yılını 75,6 milyon TL net karla kapatan Yataş Grup, 2017 yılına göre yüzde 18,5 artırarak 943,1 milyon TL net satış rakamına ulaştı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:40 

Yataş, Ekonomi
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