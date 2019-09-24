Son Dakika Haberleri: Yataş yeni markası Divanev'de gaza bastı
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Yataş yeni markası Divanev'de gaza bastı

2 gün önce

2018'de Adapazarlı Divanev'i satın alan ancak ağustos krizi nedeniyle bayilik ağını askıya alan Yataş Grup, gaza bastı.

Yataş yeni markası Divanev'de gaza bastı, System.String[]

2018'de Adapazarlı Divanev'i satın alan ancak ağustos krizi nedeniyle bayilik ağını askıya alan Yataş Grup, gaza bastı. Yeni markanın B ve C segmentine hitap edeceğini belirten Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, "5 yılda pazarda ilk 5'e gireceğiz. Yıl sonu ciro hedefimiz ise 1.2 milyar TL" dedi.

Yataş, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:25 
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