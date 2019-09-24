Yataş yeni markası Divanev'de gaza bastı
2 gün önce
2018'de Adapazarlı Divanev'i satın alan ancak ağustos krizi nedeniyle bayilik ağını askıya alan Yataş Grup, gaza bastı.
2018'de Adapazarlı Divanev'i satın alan ancak ağustos krizi nedeniyle bayilik ağını askıya alan Yataş Grup, gaza bastı. Yeni markanın B ve C segmentine hitap edeceğini belirten Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın, "5 yılda pazarda ilk 5'e gireceğiz. Yıl sonu ciro hedefimiz ise 1.2 milyar TL" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:25
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