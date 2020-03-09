Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor - Son Dakika
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Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor

7 saat önce

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, yatay mimari konseptinde dönüşümü planlanan projelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için üretimi yaptıkları hazır evlerin büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Yatay mimari dönüşüm projeleri için hazır evler kolaylık sağlıyor, System.String[]

Karmod Genel Müdürü Hakan Durmaz, yatay mimari konseptinde dönüşümü planlanan projelerin kısa sürede tamamlanabilmesi için üretimi yaptıkları hazır evlerin büyük kolaylık sağlayacağını belirtti.

Karmod'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Durmaz, teknolojik bant üretim hattında hazırlanan evlerin özellikle tek katlı ve iki katlı evlerden oluşan yatay mimarideki toplu konut projelerinin kısa sürelerde tamamlanması için en ideal çözüm olduğuna kaydetti.

Durmaz, evlerinin uzun ömürlü konut sınıfında, deprem güvenliği sağlanmış, ısı yalıtımlı olduğunu belirtti.

Hazır evlerin son dönemde gündemde olan mahalle kültürü tarzı için son derece uygun yapı modeli olduğunu kaydeden Durmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karmod Ev, yapı güvenliği yüksek çelik sistemiyle klasik mimarideki betonarme ev çözümlerine göre daha uzun ömürlü ve daha güvenli. Kullanılan malzemelerin tamamına yakını dönüştürülebilir oluşuyla da çevre dostu. Bant sisteminde kısa sürelerde ön üretim gerçekleştirilerek demonte özelliğiyle yerinde kısa sürede kurulum yapılabiliyor. Bundan dolayı tercih edildiği toplu konut projeleri hızla tamamlanabiliyor. Örneğin, Irak'ta bin 884 konutu 7 ayda, Kongo'da 900 konutu 3 ayda ürettik. Özellikle deprem güvenliği açısından acil dönüşüm bekleyen şehirlerde planlanan depreme dayanıklı konut projeleri için hem hızlı hem de ekonomik çözüm sağlayacaktır."

Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:12 Kaynak: AA
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