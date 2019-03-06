Yatay Mimari İçin İlk Adım Beyoğlu'ndan Atıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart seçim kampanyası kapsamında açıkladığı seçim manifestosunda yer alan "Yatay Şehirleşmeyle Yükselen Türkiye" projesini tanıtım lansmanı Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen törende, Beyoğlu Belediyesi ile TOKİ işbirliğinde hayata geçirilen Örnektepe Dönüşüm Projesi'nin temeli atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ tarafından yatay mimariyle Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde inşa edilecek 50 bin sosyal konut projesinin de detaylarını açıkladı. Programa;Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan adayı Haydar Ali Yıldız ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un 7yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

"BEYOĞLU ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GELİYOR"

Beyoğlu'nda ve Taksim Meydanı'nda yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Taksim Meydanı'nı yeniden düzenliyoruz. Hepsinden öte Atatürk Kültür Merkezi'nin temelini attık. Orayı muhteşem bir şekilde inşa ediyoruz. Bir hayırseverimiz vasıtasıyla yıllardır yapılamayan ama şimdi yükselen Taksim Camii'ni de yapıyoruz. Artık Taksim Meydanı'nda araç görmeyeceksiniz. Bunların yanında Tersane İstanbul'u yapıyoruz. Orası Beyoğlu'na, İstanbul'a bir başka hava getirecek. Orası marka olacak. Haliç Tersanesi de bilim, sanat merkezi olacak. Beyoğlu değişiyor. Bir çekim merkezi haline geliyor." dedi.

"TOKİ'NİN 50 BİN YENİ SOSYAL KONUT PROJESİNİN MÜJDESİNİ VERİYORUZ"

TOKİ aracılığı ile yapılacak konutların müjdesini de veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada aynı zamanda TOKİ'nin 50 bin yeni sosyal konut projesinin müjdesini veriyoruz. Yarın Ziraat Bankası ve Halk Bankası aracılığıyla talep toplamaya başlıyoruz. Talep toplama işi 45 gün sürecek. Ondan sonra da hızla diğer süreçlere geçiyoruz. Bu konutların bir başka özelliği de yatay mimariyle inşa edilecek olmalarıdır. Böyle 15,20, 30 kat yok. Burada zemin artı 3, bilemediniz zemin art 4 ve mimarisi gerçekten çok güzel. Milletimizin geleneğine, göreneğine uygun şekilde mahalle kültürünü yaşatacak, insanların toprakla ve yeşille irtibatını en üst düzeyde tutacak bir mimari anlayışla şehirlerimizi dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU PROJEYLE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINI BİRLEŞTİRİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2019 yılı içinde 67 şehrimizde 140 projeyle 50 bin yeni sosyal konutun ihalesini gerçekleştireceğiz. Proje bedeli yaklaşık 10 katrilyon lira olan bu konutlar 75 metrekareyle 128 metrekare arasında inşa edilecek. Fiyatları 116 bin lira ile 399 bin lira arasında değişecek bu konutlardan alt gelir gurubuna yönelik olanların taksitleri 388 liradan başlayacak ve ödeme süresi 20 yıl olacak. Bu projeyle kentsel dönüşüm çalışmalarını birleştiriyoruz. Hak sahiplerini mağdur etmeyeceğiz. Ama kamu menfaatlerini de gözeteceğiz. Böylece köhnemiş alanları ortadan kaldırıp, yerlerine yepyeni, her türlü altyapı ve üstyapıya sahip yerleşim yerleri inşa edeceğiz. Düşük ve orta gelirdeki vatandaşlarımız için yapacağımız bu konutların şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

YATAY ŞEHİRCİLİK HAMLESİNİN BEYOĞLU'NDAN BAŞLAMASI BEYOĞLU İÇİN BİR TALİHTİR.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, Yatay Şehircilik hamlesinin Beyoğlu'ndan başlamasının Beyoğlu için bir talih olduğunu belirterek, "Bizim medeniyetimizde şehir, her şeyden çok insandır, gönüldür. Gönülden gönüle kurulan köprülerdir.Kanaatimce yatay şehircilik, şehrin insan tarafını yükseltecek yeni bir hamledir.Mimari, fiziki ve çevresel dokunun insanileşmesi, medenileşmesidir. Yatay şehircilik hamlesinin Beyoğlu'ndan başlaması Beyoğlu için bir talihtir. Okçular tepesinde, okun atıldığı yerde şehirciliğimiz için yeni bir menzil taşıdır. Allah'ın izniyle 1 Nisan Sabahı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı'nı devredeceğim Haydar Ali Yıldız başkanımız, şehircilik okunu yeni menzillere ulaştıracak. Beyoğlu yine, her zaman olduğu gibi önden gidecek. Yatay şehirciliğin en iyi uygulamaları Beyoğlu'nda serpilecek.Yatay Şehircilik hamlemiz hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

YATAY MİMARİNİN İLK ÖRNEĞİ

Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ'nin işbirliğinde hayata geçirilen Örnektepe Projesi kapsamında, Örnektepe'de riskli alan ilan edilen 2,5 hektar büyüklüğündeki alan etaplar halinde dönüştürülecek. Yatay mimarinin ilk örneği olarak hayata geçirilecek proje kapsamında 390 daire ve 15 işyerinin yanı sıra Cami ve Kültür Evi inşa edilecek. 14 bin 959 metrekare alan üzerinde yükselecek olan 1. etapta 168 konut ve 10 dükkan yer alacak.