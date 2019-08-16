Son Dakika Haberleri: "Yatay şehirleşme kararlılığımızı sürdürmeliyiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Yatay şehirleşme kararlılığımızı sürdürmeliyiz"

1 saat önce

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yatay şehirleşme konusundaki kararlılığın sürdürülmesi ve planların bu yönde uygulanması gerektiğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yatay şehirleşme konusundaki kararlılığın sürdürülmesi ve planların bu yönde uygulanması gerektiğini bildirdi.
Altuğ, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 20. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, yaşanan büyük felakette kentin sadece fiziki değil, psikolojik ve sosyolojik anlamda da derinden etkilendiğini belirtti.
Depremin yüreklerde açtığı yaranın henüz kapanmadığını vurgulayan Altuğ, "Deprem, olumsuz etkisini Sakarya'nın ekonomik verilerinde de göstermiştir. Ekonomik anlamda üreten bir şehir olan ilimiz, yaralarını çabuk sarmış, depremin ardından yaşanan olumlu gelişim ve değişim, ilimizi tekrar ayağa kaldırmıştır. Artık sanayide, ticarette ve tarımda gelişen, turizm potansiyelinin gücünü fark etmiş bir Sakarya'yız." ifadelerini kullandı.
Altuğ, Sakarya olarak bugün Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan, cari açıkta fazla veren, istihdam sağlayan bir il konumunda olduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 176, yüzdesel oran olarak Türkiye birincisiyiz, rakamsal olarak bu 3 milyar dolar civarında ve bu sıralamada da ikinci sıradayız. 20 yılda Sakarya pek çok alanda büyük gelişme kaydetti. Yeniden kurulan bir şehirden beklenmeyecek nitelikte bir ekonomik performans sergilendi. Ancak bu değişim ve dönüşümlere rağmen Marmara Depremi'nden sonra depreme karşı alınan tedbirlerin hala yetersiz kaldığı görülmektedir. Yaşanan bu kayıpların tekrar yaşanmaması için kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğu açıkça ortaya çıkmıştır.
Bu konuda bazı adımlar atılmış olsa da yeni bir felaket yaşanmaması için daha bilinçli hareket edilmelidir. Bu bilinç, insanın yaşadığı yerdeki deprem riskini tanıması ve depremden korunmak için yapılması gerekenleri bilmesi ve uygulayabilmesidir. Bu bilinci çocuklarımıza ve Sakaryamıza aşılamalıyız. Özellikle çocuklarımızı depreme karşı doğru bilgilerle donatmalı, depreme karşı nasıl davranılması gerektiği hususunda öncelikle okullarımızda yoğun eğitimler vermeli, ayrıca bu yönde çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarımızı desteklemeliyiz."
Deprem öncesinden kalan hasarlı yapıların süratle dönüşüme tabi tutulması gerektiğini ifade eden Altuğ, "Yatay şehirleşme konusunda kararlılığımızı sürdürmeli ve planlarımızı bu yönde uygulamalıyız.
Deprem her an kapımızı çalabilir ve şehir olarak bunun bir felakete dönüşmemesi için yapısal reformlar gerçekleştirmeliyiz. Sakarya'nın bugünü kadar geleceğini de düşünmeli ve her zaman afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum
Son Dakika! Akar ve komutanlar Müşterek Harekat Merkezi için Şanlıurfa'da Güvenli bölge umut oldu! Suriyeliler evlerine dönmek istiyor Sanayi üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3,9 azaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 11:20:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Yatay şehirleşme kararlılığımızı sürdürmeliyiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]