Son Dakika Haberleri: Yatık binalara sağlamlık testi yapılacak
Son Dakika Güncel Yatık binalara sağlamlık testi yapılacak

Yatık binalara sağlamlık testi yapılacak

1 saat önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Bostanlı'da dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran apartmanların sakinleri, tahliye kararıyla ilgili olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile toplantı yaptı.

Yatık binalara sağlamlık testi yapılacak, System.String[]

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Vali Ayyıldız ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Tugay, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Binalar bir hafta içerisinde boşaltılacak ancak Sayın Valimiz, kullanılmaması kaydıyla daire ve iş yerlerindeki düzenin korunabileceğini, eşyaların yerinde kalabileceğini ifade etti. Hak sahibi vatandaşlarımız, bizim aracılığımızla, dairesini ve dükkanların kapalı alanını kullanmadığına dair Valiliğe dilekçe verecek. Dükkanlar sadece kendilerine ait açık alan ve varsa bahçeleri kullanabilecekler. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde zemin ve binaların ayrı ayrı risk açısından analizi ve etüdü, sağlamlık testi yapılacak. Yani yeni bir değerlendirme olacak. Çıkacak rapora göre de binaların yıkılması ve yeniden yapılması ile ilgili bir karar vereceğiz. Süreci İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile beraber yürüteceğiz. Valimize de her aşamada bilgi aktaracağız" dedi.

"VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Apartman sakinlerinin mağdur olmaması için gereken desteğin verileceğini vurgulayan Tugay, şöyle devam etti: "Sayın Valimiz kira ve benzeri sosyal yardımlarda bulunulabileceğini söyledi. Kendisine anlayışlı yaklaşımından ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreci bütün bu kurumlar arasında koordinasyon içinde yürüteceğiz. Orada oturan vatandaşlarımıza da düzenli olarak hem bilgilendirme yapacağız hem de bu sürece onların katılımını sağlayacağız. Taşınma, başka yerde yaşama gibi durumlarda mağduriyet oluşmaması adına kendi imkanlarımız çerçevesine elimizden gelen maksimum yardımı göstereceğiz. Kimin ne düzeyde yardıma ihtiyacı olduğuna dair gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Eminim Büyükşehir Belediyemiz de bu konuda destek olacaktır."

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:10 Kaynak: Bültenler
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