Yatık binalarda yıkım başladı - Son Dakika

Yatık binalarda yıkım başladı
6 saat önce
Bina yıkım çalışması İş makinelerinin binaları yıkması Yıkılan bina İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde yatık durumda olan 5 binadan ilkinin yıkımına başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 04:53 Kaynak: AA
Bina yıkım çalışması
İş makinelerinin binaları yıkması
Yıkılan bina İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde yatık durumda olan 5 binadan ilkinin yıkımına başlandı.
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