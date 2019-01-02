Yatılı Kız Kur'an Kursunda Yangın Eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığınca İslahiye
Müftülüğüne bağlı Hz. Aişe Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda yangın eğitimi verildi.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Muhlis Erhan tarafından Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki Kur'an kursundaki eğitimde, önce öğrencilere seminer verildi.
Seminerde, öğrenciler muhtemel yangın çıkış nedenleri, yapılması veya yapılmaması gereken davranışlar hakkında bilgilendirildi.
Ardından Kur'an kursunun bahçesinde yakılan ateşe yangın tüpleriyle müdahale edilerek öğrencilere uygulamalı eğitim verildi.
Eğitim sonunda öğrenciler Erhan'a çiçek, İlçe Müftü Vekili Mustafa Tunçeli de hediye verdi.