Yatılı Okulda Kalan Öğrencilere Doğum Günü Sürprizi
58 dakika önce
Pütürge ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulunda kalan 2 öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.
Pütürge
ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Okulunda kalan 2 öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.
Pütürge Kaymakamlığı koordinesinde Pütürge İlçe Milli Eğitim ve Pütürge Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının organizesi ile Pütürge Yatılı Bölge Okulunda kalan 9 yaşındaki 4. sınıf öğrencileri Zozan Öner ve Suzan Şelik'in doğum günü kutlandı. Öğrencilerin doğum gününe İlçe Kaymakamı Recep Aydın
, eşi Gülcan Aydın, Milli Eğitim Müdürü Kadir Toper ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat Kızılırmak
ve çalışanlar katıldı.
Pasta kesiminden sonra doğum günü kutlanan çocuklar çeşitli hediyeler takdim edilirken Kaymakam Aydın, çocukların bu mutlu günlerinde yanlarında olmaya ve onları bu günde yalnız olmadıklarını hissettirmemeye devam edeceklerini söyledi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:17 Kaynak: İHA
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