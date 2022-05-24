Yatılı okuldan 57 bin liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı - Son Dakika
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Yatılı okuldan 57 bin liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

24.05.2022 11:44
Yatılı okuldan 57 bin liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı

Sinop'un Dikmen ilçesindeki kullanılmayan yatılı okula giren hırsızlar, 57 bin TL değerinde malzeme çaldı.

Sinop'un Dikmen ilçesindeki kullanılmayan yatılı okula giren hırsızlar, 57 bin TL değerinde malzeme çaldı. Sinop ve Samsun'da yakalanan 6 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre 17 Mayıs tarihinde Sinop'un Dikmen ilçesinde bulunan ve kullanılmayan Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'na giren hırsızlar, 91 adet kalorifer peteği, 93 adet PVC kapı, 1 metal buzdolabı, 2 panel kapı, 1 soğutma motoru ve 4 adet kalorifer kazanına ait materyal çaldı. Çalınan malzemelerin değerinin toplam 57 bin TL olduğu bildirildi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Dikmen İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, söz konusu suç organizasyonu tespit edildi. Sinop Dikmen, Samsun Merkez ve Bafra ilçesinde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda suç organizasyonu içerisinde bulunan 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu hırsızlığı organize ettiği tespit edilen şüpheli 2 şahıs tutuklanarak Sinop Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Hisarcık, Dikmen, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatılı okuldan 57 bin liralık soygun yapan hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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