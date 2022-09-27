Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi

27.09.2022 13:07

İstanbul Ümraniye'de ev kirasını az bulan ev sahibi, kiracısıyla girdiği tartışmada fiziksel müdahalede bulundu. Diğer daire sakinlerinin araya girdiği kavgaya dair anlar kameralara anbean yansıdı.

Ümraniye Çakmak Mahallesi gür apartmanında yaşanan olayda ev sahibi Naci G. (70), 7 yıldır kiracı olan Halil İbrahim Karatürk'ten (35) zam talep etmesi üzerine, Karatürk bu fiyatı karşılayamayacağını söyledi ve tartışma çıktı. Olayın üstüne Halil İbrahim Karatürk ev sahibinin hesabına 3 bin TL para yatırdı.

TEHDİT VE HAKARETLER SAVURDU

Yatırılan parayı az bulan ev sahibi Naci G., kiracısı olduğu Halil İbrahim Karatürk'ün dairesine giderek sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. Karatürk'ün kapıyı açması sonucu, Naci G. küfür tehdit ve hakaretler savurarak Karatürk'e saldırdı.

Yatırılan rakamı görünce çılgına döndü! Ev sahibi ile kiracının kavgası kamerada

SÖZLÜ ATIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Çıkan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüşürken, çıkan arbede sonrasında Karatürk'ün elinde hasar meydana geldi. Olayın ardından apartman sakinleri ev sahibi Naci G. ve kiracı Halil İbrahim Karatürkün arasına girerek kavgayı yatıştırmaya çalıştı. Çıkan arbede sonrası hukuki süreç başlatan Karatürk darp raporu aldı.

Yatırılan rakamı görünce çılgına döndü! Ev sahibi ile kiracının kavgası kamerada

"KİRACILAR OLARAK ZOR DURUMDAYIZ"

Olay ile ilgili konuşan Halil İbrahim Karatürk, "Evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz, bizi ölümle tehdit ediyor. Devletin belirlediği yüzdenin üstünde bir para yatırmama rağmen kapıma zorla gelip eşimin ve çocuğumun önünde ağza alınmayacak küfür ve hakaretler savurarak bana saldırdı. Kiracılar olarak zor durumdayız" dedi.

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Kaynak: İHA

Ümraniye, kiracı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yatırılan kirayı az bulan ev sahibi, kiracısına saldırdı! O anlar saniye saniye kaydedildi - Son Dakika
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