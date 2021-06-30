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Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus - Son Dakika

Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus

30.06.2021 12:45
Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus, System.String[]

Kuveyt Türk, hisse senetleri, yatırım fonları, kira sertifikası, altın-gümüş ve döviz gibi yatırım araçlarını TradePlus mobil uygulamasıyla müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Kuveyt Türk, hisse senetleri, yatırım fonları, kira sertifikası, altın-gümüş ve döviz gibi yatırım araçlarını TradePlus mobil uygulamasıyla müşterilerinin hizmetine sunuyor.

Banka açıklamasına göre, Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Beş yatırım aracını TradePlus mobil uygulamasıyla müşterilerine sunan Kuveyt Türk, anlık piyasa verileriyle müşterilerine her yerde iyi bir müşteri deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Albayrak, TradePlus ile tüm faizsiz hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını belirtti.

Müşterilere sundukları hizmetlerin kalitesini, teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarla her geçen gün daha da artırdıklarını aktaran Albayrak, "TradePlus ile bireysel veya tüzel tüm müşterilerimiz, yatırım fonları, hisse senetleri, sukuk (kira sertifikaları), döviz, altın ve gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor, anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor. Ayrıca, anlık piyasa verileri, görsel haberler, ekonomi takvimi, gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçlarıyla TradePlus, müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her an kaliteli hizmet sunan dijital bir yatırım merkezi haline geldi." ifadelerini kullandı.

-Giriş yapılmadan uygulama içinde gezilebiliyor

Kuveyt Türk müşterisi olsun veya olmasın herkesin, TradePlus mobil uygulamasına üyelik girişi yapmadan ürünler ve piyasalar hakkında detaylı bilgi edinebildiğini kaydeden Ahmet Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Müşterilerin sermaye ve emtia piyasalarında geniş ürün yelpazesine daha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için önemli yatırımlar yaptık. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle müşterilerimizin birikimlerine değer katmayı amaçlıyoruz. Giriş yapmadan uygulama içinde gezinme imkanı sunmaya başladığımız TradePlus, ilerleyen zamanlarda birbirinden kıymetli özellikler ve hizmetlerle daha da iyi bir müşteri deneyimi sunacağız."

TradePlus'ın sunduğu ürün ve hizmetler kapsamında yatırım fonlarında müşteriler, risk ve getiri tercihine göre katılım esaslı fonlarla portföylerini çeşitlendirebiliyor, vade kısıtlaması olmaksızın birikimlerini değerlendirebiliyor. Üstelik kısa vadeli kira sertifikalarına dayalı fonlarla belirli limitler dahilinde 7/24 nakde dönme imkanından da faydalanabiliyor.

Müşteriler, hisse senetlerinde ise Katılım Endeksi esaslı hisse senetlerinin alım satımını gerçekleştirebiliyor, anlık fiyat verisi, gelişmiş grafikler ve piyasa haberleriyle yatırımlarına değer katabiliyor.

Sukukda (Kira Sertifikaları) ise vade tercihine göre birikimler sukuk ürünlerinde değerlendirilebiliyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve Kuveyt Türk'ün ihraç ettiği kira sertifikalarının alım satımını kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor

Müşteriler ayrıca hafta içi her gün 24 saat avantajlı kurlarla altın, gümüş ve döviz işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşlem emri verebiliyor, alarm kurabiliyor ve profesyonel grafiklerle analiz yapabiliyorlar.

Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar da Tradeplus'ı indirip tüm özellikleriyle kullanmaya başlayabiliyor. "Müşteri Ol" butonuyla Kuveyt Türk müşterisi olduktan sonra yatırım işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Hisse senedi verileri anlık olarak takip edilebiliyor, hisse detaylarına ve grafiklerine erişim sağlanabiliyor. Fiyat ve haber alarmları kurulabiliyor. Tradeplus'da tüm portföy tek ekranda görüntülenebilirken görsel ve kategorize edilmiş haberler ve ekonomik takvimle piyasa takip edilebiliyor, paylaşımda bulunulabiliyor.

Kıymetli maden ve döviz ürünlerine yönelik gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçlar kullanılabilirken, TradePlus cari hesaplarla entegre çalıştığından dolayı işlemler müşterinin cari hesabına yansıyor.

TradePlus App Store, Play Store ve Huawei App Gallery'den tüm akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Ahmet Albayrak, Kuveyt Türk, Yatırım, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yatırım araçlarının beşi bir arada: TradePlus - Son Dakika


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