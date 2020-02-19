Yatırım çağrısına otomotivcilerden destek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım ikliminin yeniden canlanmaya başladığını söyleyerek girişimcilere yaptığı 'zaman yatırım zamanıdır' çağrısı otomotiv sektöründen destek gördü. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, 2020'nin ilk ayından itibaren yatırımla ilgili olumlu sinyaller aldıklarını söyleyerek "Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımı yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimcilere yaptığı 'zaman yatırım zamanıdır' çağrısına otomotiv sektöründen destek geldi. Volkswagen firmasının Manisa'ya gelmesini bekleyen otomotivciler, yatırımın geri çekildiği söylentilerine karşın, dünya devi imalatçı firmanın İzmir Limanı'ndan yer tahsisi yapmasıyla rahat bir nefes aldı. Bu yatırımın tüm bölgeyi olumlu etkileyeceğini belirten EGOD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akkalay, "Uzun süredir Manisa'ya yatırım yapması için Volkswagen firması bekleniyor. Volkswagen İzmir Limanı'ndan büyük bir bölgeyi tahsis etmiş. Bu durum yatırıma devam edecekleri anlamına geliyor. Volkswagen Türkiye'deki ilk yatırımı yapmak için bölgemizi seçti. Bu bizim için bir şans. Bu yatırımın ardından tedarikçi yatırımları olacaktır. Burada bir imalatçı firmanın yatırım yapması imalatçıya tedarik sağlayan firmaların da buraya gelmesini tetikleyecektir" dedi.

'YÜKSEK VERGİ ORANLARI SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR'

İzmir Serbest Bölgesi'nin de firmalara yatırım amacıyla büyük destek verdiğini söyleyen Akkalay, serbest bölgelerin çoğaltılarak yatırımcılara verilen teşviklerin artırılmasını istedi. Bu sayede ekonomiye canlılık gelmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Akkalay, şöyle konuştu:

"Otomotiv sektöründe, 2019 yılı için satış adetlerinde düşüş vardı. Bir önceki yıla göre satışlarda yüzde 20- 25 gerileme olmuştu. 2020'nin başında iyi sinyaller almaya başladık. Ocak ayının adetleri bir önceki yıla göre iyi bir artışla devam ediyor. Otomotive devletin teşvikte bulunması gerekiyor. Yüksek vergi oranları sektörümüzü olumsuz etkiliyor. İzmir bölgesi, yatırım amaçlı biraz dezavantajlı gözüküyor. Manisa ve Uşak daha iyi teşvikler alabildiği için yatırımcılar o bölgeleri tercih ediyor. İzmir'de iyi firmalar var. Yurt dışına ihracat yapan tedarikçi firmalar var. Bu firmaları kaçırmamamız gerekir."

TARIM VE HAYVANCILIKTAN ÜRETİM ATAĞINA DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim ve yatırım çağrısını çok yerinde ve değerli bulduğunu dile getiren İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de iş dünyası olarak küresel ekonomide yer almak istediklerini kaydetti. Kestelli, "Bugünkü küresel düzende bizi güçlü kılacak en büyük silah, hiç şüphesiz nitelikli üretim ekonomisini egemen kılmaktır. Faizlerdeki düşüşe paralel olarak hukuktan eğitime, teknolojiden finansmana, lojistikten insan kaynağına, nitelikli üretim ekosistemini yeşertecek tüm girdileri terzi titizliğiyle ülke ekonomisinin üzerine oturtmamız şart. Yeni bir başarı hikayesi yaratmaya dönük işleri yaptığımız zaman sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakaladığımızı, yatırımların arttığı, işsizliğin azaldığı, risk priminin düştüğü bir Türkiye'ye ulaştığımızı inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu noktada tarım ve hayvancılığı nitelikli üretim atağının tam ortasına yerleştirmemiz gerektiğinin altını çizmek şart" diye konuştu.