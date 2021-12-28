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Yatırım ekosisteminin yeni favorisi: Online turnuvalar - Son Dakika

Yatırım ekosisteminin yeni favorisi: Online turnuvalar

28.12.2021 09:48
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Yatırım ekosisteminin yeni favorisi: Online turnuvalar

Online ticarette 2021'de başlayan turnuva furyası 2022'de de devam ediyor. Yatırım ekosisteminin büyümesi, teknolojinin sağladığı çeşitlilikle birleşince, ek gelir elde etmek isteyenlerin tercih edebileceği pek çok seçenek ortaya çıkıyor. Giderek daha fazla yatırımcının radarına giren online ticaret platformları, düzenledikleri turnuva ve yarışmalarla hem yatırım ekosistemine renk katıyor, hem de yarışmacıların ek gelir elde etmesini sağlıyor.

Birçok yatırımcı ek gelir elde etmek için alternatif yatırım yöntemleri arıyor. Geleneksel yaklaşımların dışına çıkmak isteyen yatırımcılar, nasıl karar verecekleri konusunda araştırma yaptığında, saygın yatırımcıların ya da yatırım platformlarının görüşleriyle karşılaşıyor. Yatırımcılara verilen tavsiyelerin başında ise detaylı bir araştırmanın ardından dijitalin sunduğu olanakları avantaja çevirmeleri gerektiği geliyor. Peki geleneksel yatırım aşamalarına alternatif yatırım yapmadan önce de gerekli oluyor mu? 2022 yılı yaklaşırken alternatif yatırım yolları arayan yatırımcılar dijitalde en çok hangi yöntemleri tercih ediyor?

Geleneksel ve alternatif yatırımlar ayrışıyor

Geleneksel yöntemlerle yatırım yaparak ek gelir elde etmek isteyen yatırımcılar, harekete geçmeden önce bütçelerine uygun olarak uzun vadeli finans taslağı oluşturuyor. Bu sayede yatırımcılar hem içgüdülerini kenara bırakabiliyor, hem de hızlı ve sık sık yatırım yapmaktan kaçınabiliyor. Hedef, zaman aralığı, göze alınabilecek risk oranları gibi kriterlerden oluşan bir yol haritası yarattıktan sonra ise yatırımcılar, finans, gayrimenkul, emlak, gıda, tekstil gibi birçok sektörde satın alma işlemi gerçekleştirmek için yatırım sürecine geçiyor. Fakat son zamanlarda değişen ekonomik iklim, yatırımcıların alternatif yatırım uygulamalarının peşine düşmesine sebep oluyor. Finans dünyasının satın alma işlemleri dışındaki farklı uygulamalarıyla tanışan yatırımcılar için ise oldukça stratejik ilerleyen geleneksel yatırım aşamalarının bir kısmına gerek kalmıyor.

Alternatif yatırımlar dijitalde büyüyor

Alternatif yatırım, geleneksel yatırım yöntemlerinin dışında kalan her türlü yatırım seçeneği için kullanılıyor. Gayrimenkul anlaşmaları, özel sermaye stratejileri, emtialar ve çeşitli finansal türevleri içeren alternatif yatırım araçlarına, online platformlardan ulaşılabiliyor. Yatırım araçlarının alternatifi olduğu gibi, yatırım platformlarının da alternatifi bulunuyor. Giderek daha fazla yatırımcının radarına giren online ticaret platformları (online trading platforms), finansal varlıkların gün içindeki fiyat hareketlerinden ek gelir elde etme fırsatı sunuyor. Bu platformlar arasında öne çıkan Binomo'da finansal işlemlerin gün içindeki fiyat hareketleri üzerinden işlem yapmanızı sağlıyor.

Yatırımcılar online turnuvalara katılarak ek gelir elde ediyor

Yatırım yapmaya başlamadan önce, sahip olduğu bilgi birikimini sınamak isteyenler, oyunların giderek yaygınlaştığı günümüzde, yarışma ve turnuvalara rağbet ediyor. Ek gelir elde etmenin eğlenceli yolunu sunan bu etkinlikler, yatırım ve ticaret platformları tarafından sıklıkla düzenleniyor. Sanal ortamdaki etkinlikler, yatırımcılar için öğretici bir deneyim alanı oluştururken, yatırım ekosisteminin de eğlenceli ve ilgi çekici bir dünyaya dönüşmesine vesile oluyor. Güncel turnuvalardan birini online ticaret platformu Binomo gerçekleştiriyor. 13 Aralık'ta başlayan ve 21 Ocak'a kadar devam edecek Binomo World Trading Cup'21 ile yarışmacılar hem eğleniyor, hem de ek gelir elde etme şansı yakalıyor.

Yatırımcılar yarışmacı oluyor

Yeni yıla sayılı günler kala ek gelirlerini artırmak için harekete geçen yatırımcılar, World Trading Cup'21 turnuvasında hem küresel yatırım ekosistemindeki yatırımcılarla buluşuyor, hem de finans dünyasının farklı pratiklerini deneyimliyor. Varlık hareketlerine dair tutarlı tahminlerde bulunmaya ve riskleri göz önünde bulundurarak bir sonraki adımı öngörmeye dayananan turnuvada, toplam 10 lig bulunuyor. Küresel lige çıkmak için önce kendi liglerinde yarışan yarışmacılardan finale yükselenler, hem ülkelerini temsil etme hem de havuzda yer alan toplam değeri 1 milyon doları aşan 2 bin 600'den fazla ödüle ortak olma fırsatı da yakalıyor.

Finale kalan yarışmacılar ödülleri paylaşacak

Yatırımcıların ek gelir elde etmesine katkı sağlamak için düzenlenen olan World Trading Cup'21 etkinliği 2 bölümden oluşuyor. Yarışmacılar "50 Daily" ve "Sprints" isimli yarışma bölümlerinden herhangi birine ya da aynı anda ikisine birden katılabiliyor. Turnuvaya ilişkin detaylar ise şöyle:

28 gün sürecek 50 Daily yarışmasında, her ligden 100 katılımcı ödül kazanarak ek gelir elde edebilirken, günün ilk 50 işlemi puanlanıyor.

Birer haftalık 4 etap halinde sürecek Sprints bölümünde ise yatırımcılar kendi liglerinde 20 ödül kazanıyor.

Siz de daha fazla bilgi almak ve turnuvaya katılıp tüm bu fırsatlardan faydalanmak için hemen Binomo web sitesini ziyaret edin.

Ticaret her zaman risk barındırır. Bunu göz önünde bulundurarak işlem yapmak en doğru seçenektir.

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