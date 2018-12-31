Son Dakika Haberleri: Yatırım Fonu İstatistikleri

Yatırım Fonu İstatistikleri

56 dakika önce

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.

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Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,10 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,19 ile "Para Piyasası Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:


Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
Yatırım Fonları 0,10 320 182 134
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,08 84 65 17
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,08 16 7 9
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,08 67 12 54
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,06 77 51 26
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,15 39 23 16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,14 14 1 12
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,19 23 23 0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:46 Kaynak: AA

Ekonomi
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