Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,00 314 188 124 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları -0,01 83 73 10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,12 16 9 7 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,55 65 6 59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,04 73 36 35 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,01 40 27 13 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1,35 14 14 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 23 23 0

Yatırım fonlarının getirisi bugün değişmezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)