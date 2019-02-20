Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,08 309 278 30 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,07 81 73 8 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,15 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,17 65 54 11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,08 73 68 5 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,07 39 33 5 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 0,60 13 13 0 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 22 22 0

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,08 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)