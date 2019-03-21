Yatırım Fonu İstatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,00 309 144 164 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,03 81 68 12 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,10 16 4 12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,57 65 4 61 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,14 73 22 51 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 39 24 15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,26 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 22 22 0

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)