Yatırım Fonu İstatistikleri
1 saat önce
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,87 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu. Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,04
|309
|156
|153
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,10
|81
|60
|21
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|-0,31
|16
|7
|9
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-2,08
|65
|2
|63
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|-0,31
|73
|23
|50
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,20
|39
|29
|10
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|1,87
|13
|13
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,17
|22
|22
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:04 Kaynak: AA
Şampiyon Yarış Atı İcradan Satılacak
Merkez Bankasından Kur Açıklaması: Tüm Araçlar Kullanılmaya Devam Edecek
Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı
İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı