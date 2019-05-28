Yatırım fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,00 296 137 159 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,00 77 62 15 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları -0,18 16 1 15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları -0,47 63 7 56 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon -0,07 71 21 50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,04 35 25 10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları -0,29 13 0 13 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0

Yatırım fonları bugün değişim göstermezken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,06 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)