Yatırım fonu istatistikleri

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Yatırım Fonları 0,16 297 268 29 Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0,20 77 63 14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0,51 16 15 1 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0,11 64 58 6 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0,26 71 64 7 Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0,13 35 35 0 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 2,03 13 12 1 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0,06 21 21 0

Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)