Yatırım fonu istatistikleri
31 dakika önce
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:09 Kaynak: AA
Yatırım fonları bugün ortalama yüzde 0,16 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile " Kıymetli Madenler Fonları" oldu.
Yatırım fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|Yatırım Fonları
|0,16
|297
|268
|29
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|0,20
|77
|63
|14
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|0,51
|16
|15
|1
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|0,11
|64
|58
|6
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|0,26
|71
|64
|7
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|0,13
|35
|35
|0
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|2,03
|13
|12
|1
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|0,06
|21
|21
|0
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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